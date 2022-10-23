В Москве прошла премьера фильма "Велга"

Премьера художественного фильма "Велга" с Ольгой Бодровой в главной роли состоялась в воскресенье в столичном киноцентре "Октябрь". Съемочная группа представила картину лично, передает корреспондент ТАСС.

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В основе сюжета лежит одноименный рассказ Ивана Бунина 1895 года, посвященный легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного превращается в чайку. История в фильме разворачивается в наши дни в небольшой деревне на берегу Северного моря. Велга - младшая дочь отца-рыбака, влюбленная в молодого человека по имени Кирилл, с которым дружит с детства. Идиллия Велги и Кирилла заканчивается с приездом в деревню старшей сестры героини - Снеги.

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Картина стала дебютной полнометражной работой режиссера Анастасии Нечаевой. Впервые "Велгу" представили в августе 2022 года в рамках конкурсной программы кинофестиваля "Окно в Европу" в Выборге. Жюри отметило ленту особым упоминанием за лучшее музыкальное решение. По словам Нечаевой, изначально она планировала снимать короткометражный фильм. "Но он никак не получался, история вырастала в большее", - рассказала режиссер журналистам, добавив, что лента не является экранизацией рассказа Бунина, за основу взята лишь фабула произведения.

По словам создателей, производство фильма началось в 2019 году, но из-за некоторых обстоятельств, в том числе пандемии коронавируса, было прервано почти на два года. Съемки проходили в Мурманской области в селе Кузомень на Терском берегу Баренцева моря, а также в окрестностях Выборга в Ленинградской области и в городе Весьегонск под Тверью. Главную роль сыграла Ольга Бодрова - дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего - для которой роль Велги стала первым актерским опытом.

"У нас был большой перерыв в съемках, около двух лет, конечно, для меня это достаточно долгое время. Сейчас, когда я смотрю на Велгу со стороны, мне кажется, что очень многое я бы поменяла, сделала иначе, - сказала актриса в беседе с ТАСС. - Я вижу некую наивность, такую незащищенную юность в ней, но, наверное, так и должно быть, что какая-то определенная работа приходит в определенное время, и нужно было даже по прошествии времени возвращаться к той Велге, которая была изначально". Актриса рассказала, что для нее "Велга" - это сказка, в которой, как и положено по жанру, присутствует жестокость, волшебство и любовь.