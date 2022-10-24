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25 минут назад

Зрители обнаружили киноляп в фильме "Ирония судьбы" спустя 46 лет

Москва24иещё 1

Зрители спустя 46 лет обнаружили киноляп в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает "Киноафиша".

Зрители обнаружили киноляп в фильме "Ирония судьбы" спустя 46 лет
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По сюжету Женю Лукашина раздражает, что квартиру его возлюбленной Нади украшает фото ее жениха Ипполита. В итоге Лукашин в ярости выбрасывает фотографию из окна. При этом, когда Надя подбирает в снегу снимок, видно, что на нем изображен не сыгравший Ипполита Юрий Яковлев, а актер Олег Басилашвили.

Оказалось, что роль Ипполита должен был сыграть Басилашвили, но во время съемок у него умер отец, поэтому он не смог участвовать в них. Артиста заменил Яковлев, однако переснять сцену с фотографией не удалось, поскольку на тот момент снега на улице уже не было.

В конце прошлого года россияне назвали свои любимые новогодние фильмы. Чаще всего опрошенные отдавали предпочтение кинокартинам "Ирония судьбы, или С легким паром!" (33%) и "Один дома" (12%). Кроме того, они выбирали фильмы "Иван Васильевич меняет профессию", "Операция Ы и другие приключения Шурика" и "Елки".

Лучшим российским новогодним фильмом последних лет признаны "Елки" (19%). При этом 20% респондентов заявили, что любимой кинокартины у них нет, а 52% не смогли ответить на вопрос.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/kultura/24102022/514471?utm_source=CopyBuf

Фильмы,Один дома,Ирония судьбы, или с легким паром!,Иван Васильевич меняет профессию,Ёлки,Олег Басилашвили,Юрий Яковлев,
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