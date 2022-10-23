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3 часа назад

Зрители обнаружили киноляп в "Иронии судьбы" спустя 46 лет

Мария Иглина

Несмотря на то, что популярный фильм "Ирония судьбы, или с легким паром!" вышел на экраны в 1976 году, зрители только сейчас заметили один киноляп. Об этом сообщает "Киноафиша".

Зрители обнаружили киноляп в "Иронии судьбы" спустя 46 лет
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Выяснилось, что в сцене, где герой Андрея Мягкова Женя выбрасывает в окно фотографию Ипполита, в снег летит вовсе не изображение Юрия Яковлева, сыгравшего роль, а Олега Басилашвили.

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Это связано с тем, что изначально на роль Ипполита был утвержден Басилашвили. А переснимать кадр уже было невозможно, поскольку на тот момент снег уже растаял.

Ранее была названа сумма гонорара Майкла Китона за роль в "Бэтгерл".

Фильмы,Ирония судьбы, или с легким паром!,Андрей Мягков,Олег Басилашвили,Майкл Китон,Юрий Яковлев,
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