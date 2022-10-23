Зрители обнаружили киноляп в "Иронии судьбы" спустя 46 лет

Несмотря на то, что популярный фильм "Ирония судьбы, или с легким паром!" вышел на экраны в 1976 году, зрители только сейчас заметили один киноляп. Об этом сообщает "Киноафиша".

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Выяснилось, что в сцене, где герой Андрея Мягкова Женя выбрасывает в окно фотографию Ипполита, в снег летит вовсе не изображение Юрия Яковлева, сыгравшего роль, а Олега Басилашвили.

Это связано с тем, что изначально на роль Ипполита был утвержден Басилашвили. А переснимать кадр уже было невозможно, поскольку на тот момент снег уже растаял.