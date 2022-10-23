Съемки сиквела "Джокера" должны начаться в ноябре

"Она действительно классно впишется в фильм и создаст того же рода магию, что привнес сам Хоакин [Феникс]. Их союз будет ровно тем, на что мы надеемся, что очень захватывает, и мы каждый день будем обнаруживать магию на съемочной площадке. Надеюсь, там не обойдется и без толики безумия. Нам нравится, когда имеет место некоторое количество хаоса", — заключил оператор.