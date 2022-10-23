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2 часа назад

Съемки сиквела "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой должны начаться в ноябре

Газета.Ru

Съемки фильма Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих" должны стартовать в конце ноября или начале декабря, сообщил оператор картины Лоуренс Шер, который стал гостем подкаста издания The Hollywood Reporter "Behind the Screen".

Съемки сиквела "Джокера" должны начаться в ноябре
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По словам кинематографиста, основная часть ленты будет сниматься в павильонах в Лос-Анджелесе. Также ряд сцен снимут в Нью-Йорке. Кроме того, во время беседы Шер прокомментировал участие в сиквеле "Джокера" певицы и актрисы Леди Гаги.

"Она действительно классно впишется в фильм и создаст того же рода магию, что привнес сам Хоакин [Феникс]. Их союз будет ровно тем, на что мы надеемся, что очень захватывает, и мы каждый день будем обнаруживать магию на съемочной площадке. Надеюсь, там не обойдется и без толики безумия. Нам нравится, когда имеет место некоторое количество хаоса", — заключил оператор.

В ленте "Джокер: Безумие на двоих" Хоакин Феникс вернется к исполнению роли Джокера, а Леди Гага воплотит на экране образ его возлюбленной Харли Квинн. Также к составу картины присоединился ирландский актер Брендан Глисон, известный по фильмам "Залечь на дно в Брюгге", "Голгофа" и лентам о Гарри Поттере. Релиз второго "Джокера" намечен на 4 октября 2024 года.

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