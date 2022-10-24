На какие жертвы пришлось пойти «Джентльменам удачи»

Актерам из фильма «Джентльмены удачи» пришлось пойти на жертвы: терпеть зловонный запах в одной из сцен. Это произошло, когда герои ехали в цистерне с цементом.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Советским кинематографистам не хватало технологий, которыми пользуются современные киношники. При создании сцены приходилось использовать подручные средства.

Например, исполнителям главных ролей в картине «Джентльмены удачи» пришлось окунуться в бочку с «цементом». Для этой сцены использовали специальную грязь, внешне похожую на стройматериал. Но сделана эта жижа была из хлебной закваски с луковой эссенцией.