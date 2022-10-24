Худшие фильмы всех времен: какое кино точно не стоит смотреть

В мире производится огромное количество фильмов, и многие из них оставляют желать лучшего. Редко встретишь действительно хорошее кино. В материале «ФедералПресс» читайте о худших кинокартинах в истории индустрии.
«Лучше знать список тех фильмов, которые смотреть не стоит», – считает большинство людей.
Фильм российского режиссера Тимура Бекмамбетова, выпущенный в 2016 году. Создатели надеялись с помощью известных блогеров – Саши Спилберг, Ивангая и Марьяны Ро, привлечь молодежь.
Однако блогеры блогерами, но для успеха кино этого недостаточно. Рейтинг фильма на IMDb всего 1,2 из 10.
Переснятый советский фильм, разбавленный несколькими новыми и не слишком смешными шутками. Выпущенное в 2014 году кино больше похоже на плохую пародию, исказившую прекрасный оригинал.
Рейтинг фильма на IMDb – 1,2. В «Кинопоиске» его и вовсе оценили только в 1,1 звезды.
Создатели фильма хотели с юмором подойти к классическим детективам Артура Конан Дойла. Однако зрители не оценили такой трактовки.
«Холмс и Ватсон» был «удостоен» премии «Золотая малина» за худший фильм. А на IMDb не собрал и 4 звезд.
Да, этот, казалось бы, известный миллионам фильм собрал на IMDb всего 4,1 звезды. В 2015 ему также присудили премию «Золотая малина».
Кинокритики называли кино посредственным и советовали не тратить время на фильм, а прочесть сам роман. Вторая и третья части, кстати, тоже не сильно понравились зрителям – их рейтинг на IMDb по 4,5 звезды.
Провальная экранизация романа Рона Хаббарда. Критики до сих пор говорят, что если хочется что-то возненавидеть, то это кино идеальный вариант.
Рейтинг на IMDb – 2,5. На «Кинопоиске» ситуация, как ни странно, гораздо лучше – 5,2.
Российский фильм, выпущенный в 1999 году. По мнению критиков, это редкостно плохое кино.
А вот рейтинги говорят другое. Что в российском «Кинопоиске», что в IMDb фильм собрал более 5 звезд. Это даже больше, чем «50 оттенков серого», а там хотя бы картинка покрасивее.
Фильм Томми Вайсо называют худшим всех времен и народов. Вайсо сам написал сценарий, сам снял кино и сам же сыграл главную роль. Вот только ни в одной из ипостасей он не добился успеха.
Сюжет состоит из хаотичных сцен, герои во время диалогов скачут с темы на тему, а постельные сцены – это отдельное «удовольствие». Рейтинг IMDb – 3,6.