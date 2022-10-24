Лунгин выпустит новогодний фильм «Василиса и королева лайков»

Теперь нужно провести досъемки, после чего заняться компьютерной графикой. Выпустить фильм «Василиса и королева лайков» планируется к январю 2024 года.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

По словам Лунгина, фильм станет сказкой с виртуальной и реальной жизнью, а также с волшебными превращениями.

Главными героями кинокартины окажутся Дед Мороз, боги, блогеры и тик-токеры. Фильм будет рассчитан на аудиторию подростков.