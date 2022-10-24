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3 часа назад

Режиссер Павел Лунгин выпустит новогодний фильм «Василиса и королева лайков»

runews24.ru

Теперь нужно провести досъемки, после чего заняться компьютерной графикой. Выпустить фильм «Василиса и королева лайков» планируется к январю 2024 года.

Лунгин выпустит новогодний фильм «Василиса и королева лайков»
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Об этом режиссер Павел Лунгин рассказал ТАСС. Он пояснил, что главные роли в кинокартине исполняют Мария Лобанова, Сергей Гармаш, Дарья Мороз, Агриппина Стеклова, Юрий Кузнецов и другие.

По словам Лунгина, фильм станет сказкой с виртуальной и реальной жизнью, а также с волшебными превращениями.

Главными героями кинокартины окажутся Дед Мороз, боги, блогеры и тик-токеры. Фильм будет рассчитан на аудиторию подростков.

Павел Лунгин отметил, что до этого он никогда не снимал сказки, однако ему всегда нравится пробовать что-то новое.

Фильмы,Агриппина Стеклова,Мария Лобанова,Павел Лунгин,Дарья Мороз,Юрий Кузнецов,Сергей Гармаш,
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