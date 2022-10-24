Лунгин выпустит новогодний фильм «Василиса и королева лайков»

Теперь нужно провести досъемки, после чего заняться компьютерной графикой. Выпустить фильм «Василиса и королева лайков» планируется к январю 2024 года.
Об этом режиссер Павел Лунгин рассказал ТАСС. Он пояснил, что главные роли в кинокартине исполняют Мария Лобанова, Сергей Гармаш, Дарья Мороз, Агриппина Стеклова, Юрий Кузнецов и другие.
По словам Лунгина, фильм станет сказкой с виртуальной и реальной жизнью, а также с волшебными превращениями.
Главными героями кинокартины окажутся Дед Мороз, боги, блогеры и тик-токеры. Фильм будет рассчитан на аудиторию подростков.
Павел Лунгин отметил, что до этого он никогда не снимал сказки, однако ему всегда нравится пробовать что-то новое.