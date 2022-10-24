4 фантастических боевика, которые покорят фанатов жанра

Фантастические боевики сочетают в себе мистику и экшн, от которого невозможно оторваться. Неудивительно, что у этого жанра так много преданных поклонников. Подробнее о картинах, которые следует посмотреть, если вы один из них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Пятый элемент" Кадр из фильма "Пятый элемент"

"Пятый элемент", 1997

Каждые пять тысяч лет двери между измерениями открываются, и зло пытается нарушить гармонию Вселенной. На дворе XXIII век, и на этот раз противостоять темным силам предстоит обыкновенному таксисту из Нью-Йорка Корбену Далласу. Именно он должен спасти человечество.

"Особое мнение", 2002

При помощи трех провидцев в будущем создали специальный отдел, который предсказывает преступления. Полиция выясняет обстоятельства нарушения и имя преступника еще до того, как преступление произойдет – благодаря этому удается спасать жертв. Но однажды руководитель преступного отдела сам обвиняется в планировании убийства.

"«V» значит Вендетта", 2005

Кадр из фильма "«V» значит Вендетта"

В Великобритании правит фашистский режим. Все люди, неугодные власти, быстро и безжалостно уничтожаются. Но как-то раз появляется анархист в маске Гая Фокса под псевдонимом V, который выступает против сложившейся системы.

"Грань будущего", 2014