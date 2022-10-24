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2 часа назад

4 лучших фантастических боевика, которые покорят фанатов жанра

Мира Маркина

Фантастические боевики сочетают в себе мистику и экшн, от которого невозможно оторваться. Неудивительно, что у этого жанра так много преданных поклонников. Подробнее о картинах, которые следует посмотреть, если вы один из них – в материале "Рамблера".

4 фантастических боевика, которые покорят фанатов жанра
Фото: Кадр из фильма "Пятый элемент"Кадр из фильма "Пятый элемент"

"Пятый элемент", 1997

Кадр из фильма "Пятый элемент"

Каждые пять тысяч лет двери между измерениями открываются, и зло пытается нарушить гармонию Вселенной. На дворе XXIII век, и на этот раз противостоять темным силам предстоит обыкновенному таксисту из Нью-Йорка Корбену Далласу. Именно он должен спасти человечество.

"Особое мнение", 2002

Кадр из фильма "Особое мнение"

При помощи трех провидцев в будущем создали специальный отдел, который предсказывает преступления. Полиция выясняет обстоятельства нарушения и имя преступника еще до того, как преступление произойдет – благодаря этому удается спасать жертв. Но однажды руководитель преступного отдела сам обвиняется в планировании убийства.

"«V» значит Вендетта", 2005

Кадр из фильма "«V» значит Вендетта"

В Великобритании правит фашистский режим. Все люди, неугодные власти, быстро и безжалостно уничтожаются. Но как-то раз появляется анархист в маске Гая Фокса под псевдонимом V, который выступает против сложившейся системы.

"Грань будущего", 2014

Кадр из фильма "Грань будущего"

Раса инопланетян вторгается на Землю. Земляне пытаются противостоять пришельцам, но безуспешно. Майор Уильям Кейдж погибает в бою и... попадает во временную петлю. Снова и снова он возвращается в один и тот же бой, умирает, и все повторяется снова. Но каждое очередное сражение делает его на шаг ближе к ответу на вопрос, как победить врага.

Фильмы,Особое мнение,Пятый элемент,Грань будущего,
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