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1 час назад

В разработке находятся новые «Звёздные войны» от автора сериала «Остаться в живых»

Чемпионат.comиещё 1

По информации издания The Hollywood Reporter, в разработку запущен новый фильм во вселенной «Звёздных войн». Его сценарий напишет автор известного сериала «Остаться в живых» Дэймон Линделоф.

В разработке находятся новые «Звёздные войны»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Также известен и режиссёр ленты. Постановщиком выступит Шармин Обаид-Чина, снявшая некоторые эпизоды сериала «Мисс Марвел». Каких-то других деталей проекта нет. Неизвестно и то, работает ли Линделоф над сценарием один.

Линделоф получил известность не только благодаря шоу «Остаться в живых», а также благодаря сериалам «Оставленные» и «Хранители» от HBO. Ещё Линделоф написал сценарий для нескольких фильмов из франшизы «Звёздный путь».

У новых «Звёздных войн» пока что нет даже примерной даты выхода, что уж говорить про сюжет и другие подробности.

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