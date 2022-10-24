В разработке находятся новые «Звёздные войны»

По информации издания The Hollywood Reporter, в разработку запущен новый фильм во вселенной «Звёздных войн». Его сценарий напишет автор известного сериала «Остаться в живых» Дэймон Линделоф.

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Также известен и режиссёр ленты. Постановщиком выступит Шармин Обаид-Чина, снявшая некоторые эпизоды сериала «Мисс Марвел». Каких-то других деталей проекта нет. Неизвестно и то, работает ли Линделоф над сценарием один.

Линделоф получил известность не только благодаря шоу «Остаться в живых», а также благодаря сериалам «Оставленные» и «Хранители» от HBO. Ещё Линделоф написал сценарий для нескольких фильмов из франшизы «Звёздный путь».