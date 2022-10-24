Сериал "Черная весна" выйдет на Start 16 ноября

Драматический сериал "Черная весна" с Глебом Калюжным в главной роли выйдет в онлайн-кинотеатре Start 16 ноября. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале видеосервиса.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Ранее онлайн-кинотеатр Start перенес премьеру сериала "Черная весна" в связи с трагедией в школе в Ижевске, которая произошла 26 сентября.

"Новая дата премьеры сериала "Черная весна" - 16 ноября", - говорится в сообщении.

Главные роли в проекте исполнили актеры Глеб Калюжный, известный по сериалам "Новенькие", "Вампиры средней полосы", Артем Кошман ("Содержанки", "Беспринципные"), Никита Кологривый ("Два холма", "Жиза") и Валентин Анциферов, для которого роль стала дебютной. По сюжету 17-летний Мел (Глеб Калюжный) и его друзья Киса (Артем Кошман), Хенк (Валентин Анциферов) и Гена (Никита Кологривый) живут в небольшом приморском городе. Обычная жизнь резко меняется, когда ребята достают пару дуэльных пистолетов и создают закрытый клуб "Черная весна", существующий, в их понимании, по законам справедливости и чести. Но каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они постепенно узнают себя, друзей, а иногда и семейные тайны.

Специально для нового трейлера сериала Глеб Калюжный также записал кавер на трек "Забавы" группы "Мумий Тролль".