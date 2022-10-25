Джонсон поблагодарил фанатов за рейтинги «Черного Адама»

Огромное спасибо фанатам за потрясающий зрительский рейтинг в 90% у «Чёрного Адама». Это самый высокий зрительский рейтинг для кинотеатрального релиза DC со времён «Тёмного рыцаря». Как всегда, фанаты прежде всего, и мы всегда стремимся сделать всё возможное для них. Так что обязательно оставайтесь в зале до конца титров…