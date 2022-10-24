Журналисты обратили внимание на киноляп в советском фильме "Бриллиантовая рука". Об этом сообщает портал Femmie.

В самом начале фильма идет сцена, где семья Горбункова провожает его в путешествие. Он машет семье, потом ударяется, а потом зрителям снова показывают вид с палубы на людей.

В этих двух сценах есть существенный киноляп. Дело в том, что провожающих, стоящих рядом с семьей Горбункова, заменили на других людей.