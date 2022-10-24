Журналисты обратили внимание на киноляп в советском фильме "Бриллиантовая рука". Об этом сообщает портал Femmie.
В самом начале фильма идет сцена, где семья Горбункова провожает его в путешествие. Он машет семье, потом ударяется, а потом зрителям снова показывают вид с палубы на людей.
В этих двух сценах есть существенный киноляп. Дело в том, что провожающих, стоящих рядом с семьей Горбункова, заменили на других людей.
Как сообщают журналисты, в фильмах крупный и общий план снимают отдельно, поэтому режиссер не заметил киноляп. Также такое иногда случается в массовых сценах, когда съемочная группа не следит за второстепенными актерами. Ляп не заметили и при монтаже.
Ранее сообщалось, что зрители обнаружили киноляп в "Иронии судьбы" спустя 46 лет.