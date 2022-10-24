Вышел трейлер комедийной драмы «Мужчина по имени Отто»

Основой сценария послужил роман шведского писателя Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве».
Главную роль в фильме «Мужчина по имени Отто» сыграл 66-летний Том Хэнкс. В опубликованном трейлере он предстаёт в образе ворчливого вдовца, чья единственная радость заключается в критике и осуждении нерасторопных соседей. Однако его жизнь обретает, наконец, новый смысл, когда рядом с его домом селится молодая семья. Неожиданная дружба переворачивает мир затворника Отто с ног на голову.
Поставил эту комедийную драму Марк Форстер, известный по работе над боевиком о Джеймсе Бонде «Квант милосердия» (2008). Помимо Хэнкса в проекте приняли участие Рэйчел Келлер, Камерон Бриттон, Мариана Тревино и др.
Премьера в кинотеатрах фильма «Мужчина по имени Отто» запланирована на 25-е декабря.