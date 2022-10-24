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2 часа назад

Вышел трейлер комедийной драмы «Мужчина по имени Отто»

Inc-News

Основой сценария послужил роман шведского писателя Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве».

Вышел трейлер комедийной драмы «Мужчина по имени Отто»
Фото: Inc-NewsInc-News

Главную роль в фильме «Мужчина по имени Отто» сыграл 66-летний Том Хэнкс. В опубликованном трейлере он предстаёт в образе ворчливого вдовца, чья единственная радость заключается в критике и осуждении нерасторопных соседей. Однако его жизнь обретает, наконец, новый смысл, когда рядом с его домом селится молодая семья. Неожиданная дружба переворачивает мир затворника Отто с ног на голову.

Поставил эту комедийную драму Марк Форстер, известный по работе над боевиком о Джеймсе Бонде «Квант милосердия» (2008). Помимо Хэнкса в проекте приняли участие Рэйчел Келлер, Камерон Бриттон, Мариана Тревино и др.

Премьера в кинотеатрах фильма «Мужчина по имени Отто» запланирована на 25-е декабря.

Фильмы,Вторая жизнь Уве,Марк Форстер,Том Хэнкс,
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