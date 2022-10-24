Вышел трейлер комедийной драмы «Мужчина по имени Отто»

Главную роль в фильме «Мужчина по имени Отто» сыграл 66-летний Том Хэнкс. В опубликованном трейлере он предстаёт в образе ворчливого вдовца, чья единственная радость заключается в критике и осуждении нерасторопных соседей. Однако его жизнь обретает, наконец, новый смысл, когда рядом с его домом селится молодая семья. Неожиданная дружба переворачивает мир затворника Отто с ног на голову.