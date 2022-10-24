5 фильмов для тех, кто ненавидит понедельники

Для тех, кому срочно нужно расслабиться и настроиться на рабочую неделю, «Рамблер» собрал топ фильмов, которые гарантировано поднимут настроение.

Фото: Кадр из фильма "Предложение" Кадр из фильма "Предложение"

«Предложение» (2009)

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В центре сюжета – ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озер, главная героиня готова на все – даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого ассистента. В главных ролях: Сандра Буллок и Райан Рейнольдс.

«Кадры» (2013)

Билли и Ник всю жизнь занимаются продажами. Но новый компьютерный мир рушит их карьеру. Стараясь доказать, что они не отстали от жизни, они бросают вызов судьбе и устраиваются на стажировку в компании Google вместе с командой лучших студентов колледжей. Теперь им придется выдержать конкуренцию с техническими гениями, чтобы подтвердить свою профпригодность. В главных ролях: Винс Вон и Оуэн Уилсон.

«Шпион» (2015)

Сьюзан Купер всю жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Правда, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Внезапно судьба ей подкидывает шанс воплотить мечту в жизнь – главная героиня получает первое задание. В главных ролях шпионской комедии Мелисса Маккартни, Джейсон Стэйтем и Джуд Лоу.

«Светская жизнь» (2016)

Ностальгическая комедия Вуди Аллена об изнанке красивой жизни, которая рассказывает о молодом человеке, который приезжает в Голливуд в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни и событий, определивших дух того времени. В главных ролях: Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт и Стив Карелл.

«Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)

Парень одной из подружек невесты накануне свадьбы не торопится менять гавайскую рубашку на смокинг и отдыхает в бассейне вместе с сестрой невесты. События принимают неожиданный поворот, когда они заходят в загадочную пещеру и на следующее утро обнаруживают, что предыдущий день (9 ноября) начался заново. Чем для них обернется День сурка?