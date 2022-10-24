Генри Кавилла вернули к роли Супермена за спиной бывшего главы фильмов DC

Сегодня вечером Генри Кавилл объявил о возвращении к роли Супермена в киновселенной DC. Недавно его персонаж уже вернулся в сцене после титров «Чёрного Адама», и впереди героя ждут другие картины.

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Как сообщает издание Hollywood Reporter, Дуэйн Джонсон планировал вернуть Генри Кавилла с самого начала съёмок. Он предложил идею по появлению героя боссу DC Films Уолтеру Хамаде, но тот ему отказал, сославшись на собственные планы на супергероя. «Скала» так просто не сдался и уже после съёмок фильма обратился к главам Warner Bros. Pictures Майклу Де Луку и Пэму Абди, которые приступили к своей работе в июле. Они тут же одобрили затею Джонсона — Хамада о появлении Супермена так и не узнал до самой премьеры.