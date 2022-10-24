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2 часа назад

Генри Кавилла вернули к роли Супермена за спиной бывшего главы фильмов DC

Чемпионат.com

Сегодня вечером Генри Кавилл объявил о возвращении к роли Супермена в киновселенной DC. Недавно его персонаж уже вернулся в сцене после титров «Чёрного Адама», и впереди героя ждут другие картины.

Генри Кавилла вернули к роли Супермена за спиной бывшего главы фильмов DC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как сообщает издание Hollywood Reporter, Дуэйн Джонсон планировал вернуть Генри Кавилла с самого начала съёмок. Он предложил идею по появлению героя боссу DC Films Уолтеру Хамаде, но тот ему отказал, сославшись на собственные планы на супергероя. «Скала» так просто не сдался и уже после съёмок фильма обратился к главам Warner Bros. Pictures Майклу Де Луку и Пэму Абди, которые приступили к своей работе в июле. Они тут же одобрили затею Джонсона — Хамада о появлении Супермена так и не узнал до самой премьеры.

Сперва авторы «Чёрного Адама» сняли сцену с камео Супермена с помощью дублёра — в изначальной версии Генри Кавилла в кадре всё же не было. Однако в конце сентября актёр завершил все свои дела и всё-таки снялся в небольшом эпизоде на радость всем фанатам. В ближайшее время Генри Кавилла ждёт большой суперменское будущее в киновселенной DC. Что касается босса DC Films Уолтера Хамаду, то недавно он покинул компанию.

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