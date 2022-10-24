Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

В России снимут фильм с известным немецким актером Тилем Швайгером

Daily Moscow

Известный немецкий актер Тиль Швайгер снимется в российском фильме «Шпион». Он сыграет отца бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В России снимут фильм с известным немецким актером Тилем Швайгером
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Как сообщает телеканал «Царьград», сюжет картины пока не известен. Однако сам актер известен в России по фильмам «Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки», «Красавчик» и «Мед в голове».

Отца Ангелы Меркель звали Хорст Каснер. У него были польские корни. Мужчина был слушателем факультета богословия Гейдельбергского и Гамбургского университетов.

Ранее в СМИ была информация, что дед Меркель Людвик Казмерчак был участником в польско-украинской и советско-польской войнах, и служил в берлинской полиции.

Фильмы,Красавчик,Бесславные ублюдки,Шпион,Тиль Швайгер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители