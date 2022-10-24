В России снимут фильм с известным немецким актером Тилем Швайгером

Известный немецкий актер Тиль Швайгер снимется в российском фильме «Шпион». Он сыграет отца бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Как сообщает телеканал «Царьград», сюжет картины пока не известен. Однако сам актер известен в России по фильмам «Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки», «Красавчик» и «Мед в голове».

Отца Ангелы Меркель звали Хорст Каснер. У него были польские корни. Мужчина был слушателем факультета богословия Гейдельбергского и Гамбургского университетов.