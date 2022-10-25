Актер Генри Кавилл вернется к роли Супермена в экранизациях комиксов DC. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из социальных сетей, сообщает "Газета.ру".

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"Я хотел подождать, прежде чем публиковать это, потому что хотел дать вам всем шанс посмотреть "Черного Адама". Но теперь я хочу заявить официально: я вернулся к роли Супермена", – заявил Кавилл.

Фильм "Черный Адам", на который ссылается актер, вышел в мировой прокат 21 октября 2022 года. В картине есть эпизодическое появление Супермена, которого в предыдущих фильмах киновселенной DC играл именно Генри Кавилл.

Артист подчеркнул, что камео его персонажа в "Черном Адаме" стало "лишь малой частью того, что должно произойти", однако не сообщил каких-либо иных подробностей.

Впервые Супермен в исполнении Генри Кавилла появился на экранах в 2013 году, когда в прокат вышла картина "Человек из стали". Персонаж также фигурировал в фильмах "Бэтмен против Супермена" и "Лига справедливости".