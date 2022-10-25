Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
41 минуту назад

Генри Кавилл вернется к роли Супермена

Москва24иещё 1

Актер Генри Кавилл вернется к роли Супермена в экранизациях комиксов DC. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из социальных сетей, сообщает "Газета.ру".

Генри Кавилл вернется к роли Супермена
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Я хотел подождать, прежде чем публиковать это, потому что хотел дать вам всем шанс посмотреть "Черного Адама". Но теперь я хочу заявить официально: я вернулся к роли Супермена", – заявил Кавилл.

Фильм "Черный Адам", на который ссылается актер, вышел в мировой прокат 21 октября 2022 года. В картине есть эпизодическое появление Супермена, которого в предыдущих фильмах киновселенной DC играл именно Генри Кавилл.

Артист подчеркнул, что камео его персонажа в "Черном Адаме" стало "лишь малой частью того, что должно произойти", однако не сообщил каких-либо иных подробностей.

Впервые Супермен в исполнении Генри Кавилла появился на экранах в 2013 году, когда в прокат вышла картина "Человек из стали". Персонаж также фигурировал в фильмах "Бэтмен против Супермена" и "Лига справедливости".

В начале октября стало известно, что сценарист американского триллера "Джокер" от студии DC Films Скотт Сильвер выступит сценаристом экранизации серии комиксов о Спауне. Проектом занимается хоррор-студия Blumhouse.

Фильмы,Человек из стали,Лига справедливости,Скотт Сильвер,Генри Кавилл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители