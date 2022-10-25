О чем киноновинки недели

В четверг, 27 октября, в прокат выходит сразу две киноленты российского производства, так или иначе связанные с Иваном Грозным, — «Либерея: Охотники за сокровищами» и «Грозный папа». В первой герой в наши дни ищет библиотеку царя, а во второй сам Грозный случайно переносится в 2022-й. Также в кинотеатрах покажут хоррор «Я иду искать. Королевская игра» — о том, как члены королевской семьи устраивают охоту на ворвавшихся в их дом грабителей, картину «Шрамы Парижа», основанную на событиях 2015 года во Франции, и философскую антиутопию Валерия Фокина «Петрополис» — о встрече человечества с инопланетной расой.

Фото: Кадр из фильма «Петрополис» Кадр из фильма «Петрополис»

«Я иду искать. Королевская игра» (Hounded)

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Монтажёр фильмов «Челюсти. Столкновение» и «Проклятье Эбигейл» Томми Боулдинг снял свой первый полнометражный фильм — хоррор «Я иду искать. Королевская игра». В центре сюжета — четверо молодых людей, которые с целью ограбления проникают в заброшенное на первый взгляд поместье членов королевской семьи. Однако хозяева в доме есть, и они готовы встретить непрошеных гостей по всем вековым традициям семейства. Они отвозят воров в поле, где объявляют о начале игры: молодые люди становятся добычей в охоте. Попытка заработать лёгкие деньги превращается в смертельную гонку, главная цель которой — выжить.

В рецензии на картину автор портала Aiptcomics отмечает, что на протяжении всего фильма зритель испытывает напряжение, которое не даёт оторваться от просмотра. По его словам, после того как начинается основная линия сюжета, становится ясно, что смерть может настигнуть каждого из героев в очень непредсказуемый момент, а финал многих зрителей застанет врасплох.

«Шрамы Парижа» (Novembre)

Действие фильма разворачивается в Париже 13 ноября 2015 года, когда в городе произошли теракты. Чтобы предотвратить будущие угрозы, в течение следующих пяти дней сотрудникам антитеррористических служб придётся провести масштабное расследование, найти преступников и остановить их.

В основу драматического триллера легла реальная история, произошедшая в Париже и пригороде Сен-Дени 13 ноября 2015-го. Вечером три скоординированные группы террористов совершили ряд нападений, жертвами которых стали 130 человек, более 350 были ранены. Все атаки произошли в течение 40 минут. Ответственность за теракты на себя взяла группировка «Исламское государство»*.

Режиссёром картины выступил Седрик Жименес, ранее работавший над такими фильмами, как «Французский транзит» и «Северный бастион».

По словам одного из сценаристов, Оливье Деманжеля, главной целью было не возвращение к смертоносным событиям как таковым, а изучение вызванной преступниками «ударной волны» и того, как полиция должна была в спешке принимать решения ради спасения общества.

«Петрополис»

Владимир Огнев — успешный учёный, переехавший в детстве в США и получивший образование в Беркли. Будучи студентом, он проводит социальные исследования на тему влияния веры на человека и завоёвывает авторитет в научном сообществе. Спустя время герой получает предложение от спецотдела ООН заняться исследованием сценария возможного контакта человечества с инопланетным разумом. Эта работа для Огнева — огромный скачок в карьере, поэтому он соглашается на предложение и переезжает во Флориду.

Постепенно Огнев понимает, что эти сценарии — никакая не теория, а реальность, в которой живёт их мир. Кроме того, герой узнаёт, что избранные сотрудники ООН и лидеры государств уже не первый год выходят на контакт с внеземным разумом на регулярной основе, а над четырьмя крупными городами мира расположены корабли пришельцев. Герой тоже вступает в ряды тех, кто общается с инопланетянами. С того момента его жизнь идёт под откос, как и жизнь всего человечества.

Впервые фильм был показан в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля. Подробнее о ленте — в материале RT.

«Либерея: Охотники за сокровищами»

У главного героя, Ильи (Тихон Жизневский), горе — умирает прабабушка. В наследство от неё он получает квартиру. Когда Илья делает в ней ремонт, то находит артефакт — драгоценный оклад. Это подвергает его жизнь опасности, так как за артефактом охотятся влиятельные люди. Герою приходится принять помощь незнакомого мужчины (Алексей Серебряков), уверенного в том, что этот оклад — ключ к открытию Либереи Грозного. К непростым поискам подключается и филолог Арина (Диана Пожарская). Стоит героям разгадать одну загадку, как перед ними возникают новые. Чтобы добраться до цели, им предстоит посетить таинственные места и опасные подземелья.

Съёмки картины проходили в Москве, Ненецком автономном округе и Кирилло-Белозерском монастыре под Вологдой. По словам Алексея Серебрякова, работа над этим фильмом подарила ему новый опыт.

«Это было очень забавно, учитывая, что у меня особо не было опыта в фильмах приключенческого жанра. А это ведь трюки, соответствующий антураж, в определённой степени достаточно яркая психологическая характеристика персонажей, почти без развития, но там стоят свои задачи. Поэтому это было ново и интересно», — цитирует актёра InterMedia.

«Грозный папа»

Царь Иван Грозный (Евгений Гришковец) ссорится с сыном, пытаясь не пустить его в Европу, и случайно бьёт отпрыска по голове. Чтобы спасти любимое чадо, он велит холопам привести из темницы ведьму. Та отправляет царя в прошлое, чтобы он исправил ситуацию, но вместо этого Грозный попадает в будущее, а именно — в 2022 год, где встречает историка Никиту Осипова (Кирилл Кяро) и двух его детей — Полю и Рому. Их отец — не самый удачливый в жизни человек. Жена ушла от него, детей он теперь видит нечасто, и если Полина, несмотря ни на что, любит папу, то Рома никак не может простить отцу постоянное отсутствие.

Встреча с Грозным объединяет всё семейство Осиповых. В попытках помочь царю найти гримуар, вернуться в свой век и спасти сына они понимают, насколько любят и ценят друг друга.

Семейную приключенческую ленту снял Карен Оганесян в партнёрстве с Юрием Коробейниковым, для которого эта работа стала дебютной в режиссуре.