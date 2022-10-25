Принцесса или ведьма: обзор фильма «Школа добра и зла»

Вы когда-нибудь мечтали попасть в сказку? Стать героем или даже злодеем, обладать магией и участвовать в удивительных приключениях.

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Герои детско-подростковой новинки осуществили свою мечту — правда, очень быстро поняли, что с желаниями стоит быть аккуратнее.19 октября на Netflix вышла экранизация серии детских книг Сомана Чайнани «Школа добра и зла» — стриминговый сервис решил не растягивать первую часть на целый сезон и снял полнометражный фильм. Каким он получился, рассказываем в нашем обзоре — без спойлеров.

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О чем речь?

Когда-то давно два брата основали Школу Добра и Зла — место, где учатся будущие герои сказок. Спустя много лет в деревне Гальвадон две лучшие подруги чувствуют себя не такими, как все, как будто им не место среди обычных людей. Софи уверена, что она — прирождённая принцесса, а мрачной Агате просто надоело, что все зовут её ведьмой. Однажды их жизни меняются — девушек забирают в Школу Добра и Зла, вот только в дороге, кажется, происходит путаница. Софи оказывается среди злодеев, а Агата — среди принцесс. Героиням придётся разобраться с неразберихой, открыть в себе неожиданные стороны и даже спасти Школу.

Что нам показали?

№ 1. Добро и зло

История «Школы добра и зла» раскрывает, что чёрного и белого не бывает. Добро — не всегда на 100% добро, а зло не во всех случаях можно распознать по одной только мрачной картинке. Софи, пускай и выглядит как настоящая принцесса, скрывает в себе нечто тёмное и опасное, и даже не подозревает, что в её поведении проглядываются настоящие злодейские замашки. Агата, напротив, скептично относится ко всему происходящему, зато в момент опасности бросается на защиту самых близких.

№ 2. Огненный актерский состав

Для экранизации популярных книг подобрали действительно мощный актёрский состав. Так, директрис Школы Добра и Зла сыграли Шарлиз Терон и Керри Вашингтон. Главные роли сыграли звезда мюзикла «Битлджус» Софиа Энн Карузо и София Уайли, которая озвучивает Железную Девушку в мультфильмах Marvel. Злодея сыграл Кит Янг, известный любителям сериалов по «Тени и Кости». Также в фильме снялись Роб Делейни, Лоренс Фишбёрн и сам писатель Соман Чайнани — у него было небольшое камео учителя.

№ 3. Атмосфера сказок

Школа Добра и Зла не просто так называется подобным образом — в фильме множество отсылок на знакомых героев и злодеев. Сказка о Золушке приводит героинь к мысли о том, чтобы попасть в Школу, а в самом учебном заведении можно встретить детей Короля Артура, ужасной ведьмы и других знаковых персонажей. Вместо охранников тут антропоморфные волки, а в Школе Добра можно найти даже фей, которые, впрочем, не такие уж и миленькие.

№ 4. Волшебный визуал

Во время просмотра фильма глаза буквально разбегаются от красоты — гримёры, художники по костюмам и реквизиту постарались на славу. Для принцесс подобрали платья всех возможных цветов, злодеев ограничили чёрным, зато создали целое разнообразие фасонов. Сама Софи меняет наряды чуть ли не каждый день, всё больше раскрывая свои внутренние ощущения за счёт визуального преображения. К тому же, в картине много магии — спецэффекты тоже на уровне.

№ 5. Настоящая дружба

На первом плане в «Школе добра и зла» стоит не романтическая линия (хотя и она тут тоже в какой-то степени присутствует), а тема дружбы. Агата и Софи сталкиваются с трудностями, вынужденные раскрыть себя с неожиданных сторон, и это испытывает их дружбу на прочность. Фильм показывает, что даже такие разные личности могут дружить, и даже добро и зло не смогут встать между ними. Дружба, привязанность, доверие — вот главные темы картины.

Стоит ли смотреть «Школу Добра и Зла»?