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26 минут назад

Хоакин Феникс и Руни Мара отправятся на «Остров»

Inc-News

Это будет драма, частично основанная на реальных событиях.

Хоакин Феникс и Руни Мара отправятся на «Остров»
Фото: Inc-NewsInc-News

Польский режиссер Павел Павликовский собрался снимать фильм «Остров», главные роли в котором получили Хоакин Феникс и Руни Мара.

Постановщик сам напишет и сценарий к картине, взяв за основу реальные события из тридцатых годов прошлого века.

В центре сюжета окажется семейная пара, уставшая от жизни в мегаполисе и поселившаяся на необитаемом острове. Супруги решили построить там что-то вроде персонального рая.

Но, как назло, о них прознала пресса и они оказались под пристальным вниманием всего общества. А вскоре туда же приезжает своенравная богачка, пожелавшая построить там роскошный отель.

Между поселенцами и новой хозяйкой острова начинается серьезный конфликт, в котором найдется место изменам, предательству и даже убийству.

По некоторым данным, съемочный процесс может начаться ближе к середине следующего года. Сроки релиза пока не называются.

Фильмы,Остров,Хоакин Феникс,Павел Павликовский,
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