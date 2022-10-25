«Это большое семейное приключенческое кино, которого сейчас так не хватает на большом экране. Веселая, зрелищная и при этом познавательная история с прекрасной картинкой, завораживающими видами, интригой и классным актерским составом. Думаю, зрители оценят "Либерею…" по достоинству!», –заявил Владимир Маслов.