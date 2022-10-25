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1 час назад

В Москве состоялась премьера фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»

Катерина Саломе

Премьера приключенческого экшена «Либерея: Охотники за сокровищами» состоялась вчера в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Продюсерами киноленты выступили Вадим Соколовский, Илья Бурец, Наталья Шибанова, Эльвира Дмитриевская.

Фильм рассказывает о том, как при строительстве метро была обнаружена Библиотека Ивана Грозного – Либерея. Случайным образом находка попадает в руки молодого человека по имени Илья, на которого вскоре из-за этого открывается охота.

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«Это большое семейное приключенческое кино, которого сейчас так не хватает на большом экране. Веселая, зрелищная и при этом познавательная история с прекрасной картинкой, завораживающими видами, интригой и классным актерским составом. Думаю, зрители оценят "Либерею…" по достоинству!», –заявил Владимир Маслов.

Ранее мы писали о том, что стала известна дата премьеры космической драмы «Вызов».

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