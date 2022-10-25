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1 час назад

Кто заменит скандалиста Эзру Миллера в фильме «Флэш»

Мира Маркина

Последнее время имя Эзры Миллера не сходит с первых полос: виной тому череда скандалов, в которые угодил актер. Весной звезду «Флэша» несколько раз арестовывали за непристойное поведение, воровство, домогательства и нападение. А недавно в Вермонте прошло судебное разбирательство по делу кражи со взломом. В случае если суд признает вину Эзры Миллера, то ему грозит до 26 лет тюрьмы. Как скандальное поведение актера сказалось на его карьере, читайте в материале «Рамблера».

Кто заменит скандалиста Эзру Миллера в фильме «Флэш»
Фото: Кадр из фильма "Флэш"Кадр из фильма "Флэш"

Летом появилась новость, что руководство Warner Bros. подумывает над тем, чтобы снять Миллера с роли Флэша. Правда, после публичных извинений Эзры представители компании позволили актеру вернуться к съемкам картины. Об этом сообщил The Wrap. Студия продолжает стоять на своем и по-прежнему планирует выпустить ленту в кинотеатрах с Эзрой Миллером. Но ходят слухи, что они откажутся от актера после выхода «Флэша» на большие экраны. Премьера запланирована на июнь 2023 года.

Поговаривают, что у Warner Bros. уже есть список претендентов на роль Флэша. Одним из них является звезда «1917» и «Капитана Фантастика» Джордж Маккей. Об этом сообщает MovieWeb.com со ссылкой на проверенные источники в Twitter.

Кадр из фильма "Капитан Фантастика"

Поклонники встретили эту новость положительно: некоторые уже создают изображения с Джорджем в роли Флэша.

Напомним, что «Флэш» расскажет о физике-ядерщике Барри Аллене, который в ходе неудачного научного эксперимента отравился ядохимикатами. Правда, он не погиб, а приобрел новые поразительные способности – теперь он способен развивать невообразимую скорость.

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