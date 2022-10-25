Как на самом деле снимали "Форрест Гамп"

За более чем четверть века "Форрест Гамп" занял важное место в истории кинематографа.

Фото: Кадр из фильма "Форрест Гамп" Кадр из фильма "Форрест Гамп"

Оскароносная экранизация романа Уинстона Грума Роберта Земекиса рассказывает невероятную вымышленную историю добродушного жителя Алабамы, который становится свидетелем и участником многих определяющих событий американской истории во второй половине 20-го века.

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Фильм получил шесть премий "Оскар", в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Том Хэнкс), и собрал почти 700 миллионов долларов по всему миру, что мгновенно сделало его сенсацией поп-культуры. О том, чего вы точно не знали про культовый фильм, читайте в материале "Рамблера".

- Гениальным ход придумал Том Хэнкс, отказавшись от зарплаты за съемки и вместо этого хотел часть доходов от фильма. Это оказалось фантастическим ходом с его стороны, учитывая, что фильм собрал более 677 миллионов долларов.

По некоторым данным, в итоге он заработал более 60 миллионов долларов. Игра Хэнка в фильме также принесла ему премию Оскар, что сделало его вторым актером, получившим награду за лучшую мужскую роль два года подряд.

- Всего через полтора часа после прочтения сценария Хэнкс был готов согласиться на участие в фильме, но только при одном условии. Продюсерам пришлось пообещать ему, что исторические части фильма останутся максимально точными.

Многие люди считали, что кадры, на которых Форрест взаимодействует с Джоном Ленноном и другими, были полностью компьютерными. Тем не менее, кадры, которые вы видите, являются реальными записями этих людей с добавленной компьютерной графикой Хэнкса.

Например, кадры в сцене с Джоном Ленноном на шоу Дика Каветта были взяты из реального интервью Леннона 11 сентября 1971 года. В оригинальных кадрах рядом с ним сидела его жена Йоко Оно, которую в фильме заменил Хэнкс с использованием спецэффектов.

- В наши дни кажется нереальным, чтобы кто-то, кроме Хэнкса, сыграл Форреста Гампа, но он не был первым выбором студии. Изначально роль предлагали Джону Траволте, но он отказался. Затем Форреста предложили сыграть Чеви Чейзу и Биллу Мюррею. Но и они отказались.

Помимо всех этих громких имен, автор оригинального романа Уинстон Грум настаивал на Джоне Гудмане, полагая, что он станет идеальным Форрестом.

Кадр из фильма

- Робин Райт завоевала сердца зрителей и высокие похвалы за роль Дженни, получив номинации на премию Гильдии киноактеров и Золотой глобус.

Хотя роль Дженни кажется очень желанной, крупные звезды отказались от предложения. На роль не согласились Джоди Фостер и Деми Мур, а Николь Кидман отказалась даже от кинопробы.

-.Вы помните сцену, когда Форреста выводят на сцену в Вашингтоне, округ Колумбия, и просят описать его опыт во Вьетнаме? Когда он идет к микрофону, ближайший полицейский отключает динамик, и вы не слышите, что он говорит.

Возможно, вы подумали, что в сценарии не было его реплик, поскольку зрители его не слышат. Однако Хэнкс признал, что во время этой сцены у него на самом деле были такие слова:

«Иногда, когда люди едут во Вьетнам, они возвращаются домой к своим мамам без ног. Иногда они вообще не ходят домой. Это плохо. Это все, что я могу сказать по этому поводу».

- Салли Филд, сыгравшая мать Форреста, была всего на 10 лет старше Хэнкса. Визажисты так мастерски загримировали Филд, что зрители не сомневались в большой разнице в возрасте.

Интересно, что до этого Филд и Хэнкс играли героев с романтическими отношениями в картине "Изюминка" 1988 года.

- На многих общих планах бега Форреста в фильме на самом деле бежит Джим, брат Тома Хэнкса, который похож на него и внешне, и голосом. Это не первый раз, когда Джим берет на себя некоторых персонажей Хэнкса. Из-за сходства голосов Джим часто заменял своего брата в роли шерифа Вуди в видеоиграх и спин-оффах «История игрушек» .

- «Форрест Гамп» — один из самых цитируемых фильмов всех времен. Фразу «Жизнь как коробка конфет. Никогда не знаешь, что получишь, кажется, знают все. Цитата даже вдохновила фанатов отправлять коробки конфет по почте Тому Хэнксу после выхода фильма.

Кроме того, еще одной знаменитой фразы Гампа даже не было в сценарии. Хэнкс придумал строчку «Меня зовут Форрест Гамп. Люди называют меня «Форрестом Гампом».

Мелкие детали и киноляпы

Хотя продюсеры и сценаристы старались быть максимально исторически точными, все же есть небольшие ошибки, которые были отмечены фанатами на протяжении многих лет. Например, в сцене, где мы видим, как Дженни балуется наркотиками и слушает песню «Get Down Tonight», песня не была выпущена до 1975 года, но действие этой части должно было происходить в 1974 году.

Том-Хэнкс-Форрест-ГампИзображение через Paramount Studios

Когда Дженни посещает Форрест четвертого июля 1976 года, мы мельком видим Статую Свободы с золотым факелом, но золото не добавлялось к статуе до ее реставрации в 1986 году.

Еще одна небольшая глупость происходит, когда Форрест ловит креветки и приносит их на лодку. Они уже мертвы и обезглавлены, как при покупке на рынке.

Когда Форрест оказывается в Вашингтоне, округ Колумбия, после возвращения с войны во Вьетнаме, к нему неожиданно подходит репортер. Казалось бы, эту роль должен был сыграть актер, но на самом деле это был случайный турист, который шел по улице со своей женой.

Посмотрите на каждую фотографию Форреста в фильме. Вы ничего не замечаете? На каждом снимке, сделанном с ним, его глаза закрыты.

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Это придумал Хэнкс, объяснив, что Форрест так старается встать прямо и выглядеть нормально, что забывает открыть глаза для фотографий.