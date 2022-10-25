Вышел первый трейлер праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»

По сюжету команда Стражей хотят поднять настроение поникшему Питеру Квиллу — Дракс вместе с Мантис решают, что этим «подарком» станет легендарный актёр Кевин Бейкон, за которым они и отправляются на Землю. Однако тот, судя по всему, не хочет лететь в космос и отказывается пройти со Стражами в звездолёт.