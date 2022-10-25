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2 часа назад

Вышел первый трейлер праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»

Чемпионат.com

Джеймс Ганн представил трейлер рождественского спецвыпуска «Стражей Галактики». Премьера фильма состоится уже 25 ноября в онлайн-кинотеатре Disney+.

Вышел первый трейлер праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По сюжету команда Стражей хотят поднять настроение поникшему Питеру Квиллу — Дракс вместе с Мантис решают, что этим «подарком» станет легендарный актёр Кевин Бейкон, за которым они и отправляются на Землю. Однако тот, судя по всему, не хочет лететь в космос и отказывается пройти со Стражами в звездолёт.

К своим ролям вернутся Крис Пратт, Дэйв Батиста, Карен Гиллан и другие актёры, в кресле постановщика вновь окажется Джеймс Ганн. Это будет предпоследний фильм с текущей командой Стражей — финал для них наступит вместе с релизом триквела в мае 2023 года.

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