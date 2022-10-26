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3 часа назад

Небанальные фильмы про вампиров, о которых мало кто знает

Мира Маркина

В то время как одни картины про вампиров обретают всемирную популярность, другие годами остаются в стороне. И очень зря, ведь некоторые из них могут дать фору даже кинолентам с многомиллионной армией фанатов.

Небанальные фильмы про вампиров, о которых мало кто знает
Фото: Кадр из фильма "Впусти меня"Кадр из фильма "Впусти меня"

Подробнее о малоизвестных кинолентах про вампиров, которые вам стоит увидеть – в материале "Рамблера".

"Впусти меня", 2008

Кадр из фильма "Впусти меня"

12-летний Оскар изгой, который ежедневно страдает от буллинга в школе, а по ночам мечтает о мести. Как-то раз поздним вечером герой знакомится с соседкой-ровесницей по имени Эли. У нее тоже нет друзей, поэтому они с Оскаром решают объединиться. Но поначалу мальчик даже не подозревает о том, что его новую подругу мучает жажда крови.

Как фильм о “носферату” навсегда изменил представление о вампирах

"Византия", 2012

Кадр из фильма "Византия"

Клара и Элеонора – вампирши. Они мать и дочь, хотя окружающим представляются как сестры. Героини вынуждены бежать от вампирского братства, и однажды они находят пристанище в прибрежном городке. Чтобы выжить, Клара открывает бордель на месте бывшего отеля "Византия", а Элеонор поступает в колледж и влюбляется. Вот только ее возлюбленный болен лейкемией.

"Мрачные тени", 2012

Кадр из фильма "Мрачные тени"

Барнабас – богатый и властный владелец поместья, зависимый от плотских утех. Как-то раз он разбивает сердце Анжелике Бошар, но она ведьма и не намерена мириться с предательством. Героиня обращает Барнабаса в вампира и хоронит заживо. Спустя несколько веков вампиру удается выбраться из склепа, и он оказывается в совершенно новой для себя реальности в 1972 году.

Фильмы,Византия,Мрачные тени,Носферату,
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