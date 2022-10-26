Небанальные фильмы про вампиров, о которых мало кто знает

В то время как одни картины про вампиров обретают всемирную популярность, другие годами остаются в стороне. И очень зря, ведь некоторые из них могут дать фору даже кинолентам с многомиллионной армией фанатов.

Фото: Кадр из фильма "Впусти меня" Кадр из фильма "Впусти меня"

Подробнее о малоизвестных кинолентах про вампиров, которые вам стоит увидеть – в материале "Рамблера".

"Впусти меня", 2008

Кадр из фильма "Впусти меня"

12-летний Оскар изгой, который ежедневно страдает от буллинга в школе, а по ночам мечтает о мести. Как-то раз поздним вечером герой знакомится с соседкой-ровесницей по имени Эли. У нее тоже нет друзей, поэтому они с Оскаром решают объединиться. Но поначалу мальчик даже не подозревает о том, что его новую подругу мучает жажда крови.

"Византия", 2012

Клара и Элеонора – вампирши. Они мать и дочь, хотя окружающим представляются как сестры. Героини вынуждены бежать от вампирского братства, и однажды они находят пристанище в прибрежном городке. Чтобы выжить, Клара открывает бордель на месте бывшего отеля "Византия", а Элеонор поступает в колледж и влюбляется. Вот только ее возлюбленный болен лейкемией.

"Мрачные тени", 2012