Почему режиссер вырезал сцены с Носовой из «Девчат»

Актриса Тамара Носова должна была сыграть одну из ролей в культовом фильме «Девчата». Но режиссер Юрий Чулюкин вырезал эпизоды с ее участием.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

К ликвидации фрагментов с участием Носовой привела ссора артистки с кинематографистом. Что стало причиной разногласий, до сих пор неизвестно. Ходили слухи, что убрать эпизоды с Носовой побудила Надежда Румянцева, которая видела в коллеге свою конкурентку.