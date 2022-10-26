Почему режиссер вырезал сцены с Носовой из «Девчат»

Актриса Тамара Носова должна была сыграть одну из ролей в культовом фильме «Девчата». Но режиссер Юрий Чулюкин вырезал эпизоды с ее участием.
К ликвидации фрагментов с участием Носовой привела ссора артистки с кинематографистом. Что стало причиной разногласий, до сих пор неизвестно. Ходили слухи, что убрать эпизоды с Носовой побудила Надежда Румянцева, которая видела в коллеге свою конкурентку.
Позже в прессе писали, что вырезанные кадры были лучшими в фильме. Например, была смешная сцена, когда героини Носовой и Румянцевой подрались за право стоять на раздаче борща. Эпизоды не сохранились, о чем сожалеет звезда картины «Ревизор».