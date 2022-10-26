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2 часа назад

Netflix отказался удалять фильм про Канье Уэста

Газета.Ru

Стриминговый сервис Netflix отказался удалять документальный проект Jeen-Yuhs о Канье Уэсте несмотря на антисемитские заявления артиста, передает TMZ.

Netflix отказался удалять фильм про Канье Уэста
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как уточнили представители видеосервиса, трехсерийный фильм останется в доступе, поскольку сам Канье не участвовал в его создании, кроме того, в нем не содержится антисемитских высказываний, которые в последнее время позволял себе артист.

Фильм Jeen-Yuhs вышел на Netflix в феврале 2022 года и получил несколько кинонаград, включая телепремию «Эмми».

Ранее из-за антисемитских высказываний студия MRC приняла решение отменить выход документального фильма о музыканте. Известно, что adidas AG прекратил сотрудничество с Уэстом по причине «неприемлемых, ненавистнических и опасных» высказываний. Модный дом Balenciaga также прекратил сотрудничество с Уэстом.

Фильмы,Netflix,
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