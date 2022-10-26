3 знаменитых фильма, на съемках которых издевались над массовкой

Мы знаем, как подчас тяжело приходится популярным актерам: кто-то изводит себя диетами ради роли, кто-то намеренно уродует свою внешность, иные работают в экстремальных условиях, а некоторые и вовсе отправляются на съемки в космос.

Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

Но мало кто задумывается об участи актеров массовки, которые между тем являются неотъемлемой составляющей почти любой картины. А в некоторых фильмах именно благодаря им создаются легендарные сцены, о которых потом мы вспоминаем годами.

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Однако не всегда к артистам массовки относятся подобающим образом. Более того, над ними нередко издеваются. Подробнее о самых вопиющих случаях, произошедших на съемках популярных фильмов – в материале "Рамблера".

"Титаник", 1997

Одна из самых напряженных сцен в легендарной мелодраме – та, в которой корабль тонет, и сотни пассажиров начинают в панике бегать по палубе, сбивая друг друга с ног. Для статистов эта сцена была в прямом смысле болезненной: многие из них получили серьезные травмы – от переломов лодыжек и ребер до разрыва селезенки. После случившегося режиссер решил, что в дальнейшем опасные сцены он будет создавать при помощи компьютерной графики.

"Операция «Валькирия»", 2008

Кадр из фильма "Операция "Валькирия"

В основу картины легла реальная история полковника Клауса фон Штауффенберга, который возглавил заговор против Гитлера. В картине было задействовано много техники и реквизита времен Второй мировой войны – и транспорт в том числе. Именно из-за него 11 статистов подали в суд многомиллионный иск.

В одной из сцен статисты ехали в кузове грузовика, как вдруг машина резко повернула за угол, незакрепленный борт оторвался, и 11 актеров выпали из машины на землю на полном ходу. Все они получили множество травм. Во время обращения в суд статисты уточнили, что создатели фильма были осведомлены о небезопасности транспорта, но ничего не стали с этим делать.

"Джокер", 2019

Кадр из фильма "Джокер"

После выхода на экраны криминальная драма собрала оглушительные овации – как среди зрителей, так и среди кинокритиков. Но тогда никто из них еще не догадывался о том, в каких порой чудовищных условиях снимался фильм.