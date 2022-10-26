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1 час назад

Вторая часть «Бэтмена» с Паттинсоном выйдет не раньше 2025 года

Lenta.ru

Вторая часть фильма «Бэтмен» режиссера и сценариста Мэтта Ривза выйдет на экраны не раньше 2025 года. Об этом сообщает Variety.

Вторая часть «Бэтмена» с выйдет не раньше 2025 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что Ривз не предоставил киностудии Warner Bros. готовый сценарий, работа над ним еще ведется. Источники подчеркнули, что, вероятно, фильм выйдет после 2025 года.

Мировая премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главных ролях состоялась 4 марта 2022 года. В России показ отменили из-за санкций, связанных с началом спецоперации на Украине. Всего картина собрала в международном прокате более 770 миллионов долларов. В картине также снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт и другие.

Ранее стало известно о том, что российский кинотеатр выиграл суд у Universal Pictures из-за отмены проката «Бэтмена».

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