Стала известна дата премьеры фильма "Чебурашка"

Фильм "Чебурашка" , созданный по мотивам книги "Крокодил Гена и его друзья", выйдет в кино 1 января 2023 года.

Картину начали снимать еще в 2021 году, съемки завершились в июне 2022 года. Съемки проходили в Сочи и Подмосковье. Лента расскажет о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, его находит садовник Гена, но неожиданно появляется героиня, которая хочет выкупить зверя. Зрители смогут по-новому посмотреть на полюбившегося героя.