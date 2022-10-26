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2 часа назад

Стала известна дата премьеры фильма "Чебурашка"

Мария Каткова

Фильм "Чебурашка", созданный по мотивам книги "Крокодил Гена и его друзья", выйдет в кино 1 января 2023 года.

Картину начали снимать еще в 2021 году, съемки завершились в июне 2022 года. Съемки проходили в Сочи и Подмосковье. Лента расскажет о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, его находит садовник Гена, но неожиданно появляется героиня, которая хочет выкупить зверя. Зрители смогут по-новому посмотреть на полюбившегося героя.

Главные роли в фильме сыграли Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов и другие. Чебурашка был создан с помощью живой съемки, CG-графики и технологий захвата движений.

Фильмы,Видео,Чебурашка,Федор Добронравов,Полина Максимова,Сергей Гармаш,Ольга Кузьмина,
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