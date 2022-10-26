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1 час назад

Режиссер «Аватара» раскритиковал персонажей DC и Marvel

Lenta.ru

Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон раскритиковал персонажей супергеройских фильмов DC и Marvel и сравнил их со студентами. Об этом сообщает The New York Times.

Режиссер «Аватара» раскритиковал персонажей DC и Marvel
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я хочу делать то, что другие люди не делают. Когда я смотрю эти большие, зрелищные фильмы Marvel и DC, то неважно, сколько лет героям, все они ведут себя так, будто учатся в колледже. У них есть отношения, но на самом деле их нет. Они никогда не оставляю дела из-за своих детей. Вещи, которые действительно заземляют нас, дают нам силу, любовь и цель? Эти персонажи не испытывают их. И я не думаю, что это верный способ снимать фильмы», — сказал Кэмерон.

Ранее он раскритиковал фильмы Marvel и похвалил «Дюну» Дени Вильнева. Создатель «Аватара» и «Титаника» заявил, что не считает супергеройские блокбастеры эпичными, хотя в них разрушаются целые города. «Что меня поражает в "Дюне", так это то, что она действительно эпична», — отметил он. Кэмерон пояснил, что когда использует слово «эпичный», то подразумевает работы Дэвида Линча или хотя бы фильмы серии «Властелин колец».

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