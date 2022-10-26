Россияне пришли в ужас от Чебурашки в новом фильме

26 октября «Централ Партнершип» опубликовал на канале в YouTube официальный трейлер полнометражного фильма «Чебурашка». Пользователи отметили, что внешний облик главного персонажа был изменен в сравнении с первым тизером картины, и встретили его бурной критикой. – Тому, кто рисовал Чебурашку, руки оторвать, почему он такой страшный? – Что вы сделали с Чебурашкой??? – Трейлер выглядит неплохо, когда не показывают этот графического монстра. Он очень сильно выбивается из окружения. – Верните старого Чебурашку. – Оставьте в покое мое детство! Фильм «Чебурашка» выйдет в прокат 1 января 2023 года. По сюжету мохнатый зверь с огромными ушами встретился угрюмому садовнику Геннадию. Главный антагонист – Римма, директор шоколадной фабрики, в этом персонаже можно найти черты старухи Шапокляк. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске, Пятигорске. Был задействован парк «Дендрарий» в Подмосковье и настоящая шоколадная фабрика. Ранее «ФедералПресс» писал о худших фильмах всех времен и советовал, какие картины лучше не смотреть. Фото: freepik.com