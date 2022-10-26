Кристофер Нолан не хотел снимать продолжение «Бэтмена»

Биограф Кристофера Нолана заявил, что режиссер не планировал возвращаться к продолжению супергеройской картины «Бэтмен». После успешного выхода фильма студия Warner Bros. уговорила Нолана на продолжение под названием «Темный рыцарь».
В своей биографической работе «Кристофер Нолан: культовый режиссер и его работа» писатель Айан Натан объясняет, что возродив культового героя, кинематографист хотел покинуть франшизу.
«Он хотел уйти, чтобы начать работать уже над своим, оригинальным материалом», — передает слова биографа портал ScreenRant.
В результате, режиссер вместо одного проекта выпустил целых три: «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды», где главную роль исполнил Кристиан Бейл. Сборы от мирового проката превысили три миллиарда долларов.