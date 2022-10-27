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3 часа назад

Джеймс Кэмерон раскритиковал главных героев фильмов DC и Marvel

Свободная пресса

Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон раскритиковал главных героев фильмов DC и Marvel и сравнил их со студентами.

Джеймс Кэмерон раскритиковал героев фильмов DC и Marvel
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным The New York Times, Кэмерон крайне негативно выразился в отношении фильмов Marvel и DC.

«Я хочу делать то, что другие люди не делают. Когда я смотрю эти большие, зрелищные фильмы Marvel и DC, то неважно, сколько лет героям, все они ведут себя так, будто учатся в колледже. У них есть отношения, но на самом деле их нет. Вещи, которые действительно заземляют нас, дают нам силу, любовь и цель? Эти персонажи не испытывают их. И я не думаю, что это верный способ снимать фильмы», — сказал Кэмерон, пишет Лента.ру.

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