Российский режиссер снимет фильм с Идрисом Эльбой

Российский режиссер Илья Найшуллер ( "Хардкор" , "Никто") снимет фильм "Heads of State" ("Главы государств") для американской компании Amazon. Об этом сообщает Deadline. Главные роли в проекте исполнят Идрис Эльба и Джон Сина . Актеры также выступят исполнительными продюсерами.

Сценарий написали Джош Аппельбаум и Андре Немек. Найшуллер руководил фильмом Universal "Никто" с рейтингом R, превратив актера Боба Оденкирка из "Лучше звоните Солу" в звезду жестоких боевиков. Фильм заработал почти $58 млн по всему миру.