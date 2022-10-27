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1 час назад

Российский режиссер снимет фильм с Идрисом Эльбой

Газета.Ruиещё 3

Российский режиссер Илья Найшуллер ("Хардкор", "Никто") снимет фильм "Heads of State" ("Главы государств") для американской компании Amazon. Об этом сообщает Deadline. Главные роли в проекте исполнят Идрис Эльба и Джон Сина. Актеры также выступят исполнительными продюсерами.

Российский режиссер снимет фильм с Идрисом Эльбой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Детали сюжета держатся в секрете, даты производства не раскрываются.

Сценарий написали Джош Аппельбаум и Андре Немек. Найшуллер руководил фильмом Universal "Никто" с рейтингом R, превратив актера Боба Оденкирка из "Лучше звоните Солу" в звезду жестоких боевиков. Фильм заработал почти $58 млн по всему миру.

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