Что посмотреть в Хэллоуин: 6 самых атмосферных фильмов

Близится Хэллоуин, и хотя в России этот праздник не принято отмечать с таким размахом, как на Западе, просмотр страшных сказок и фильмов ужасов все равно будет кстати. Знакомство с жанром и классикой кино, щекотание нервов и ожидание резких поворотов, и, наконец, романтика фильмов ужасов погрузят вас в атмосферу Духова дня. Из каталога онлайн-кинотеатра KION мы выбрали фильмы, которые стоит посмотреть в Хэллоуин.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

1 «Страшные сказки»

Видео дня

Как известно, старинная сказка — жанр вовсе не детский, и в оригинальных сказках братьев Гримм, или, например, итальянского сказочника Джамбаттисты Базиле натуралистично описаны довольно жуткие вещи. Именно по сказкам Базиле снял свой фильм итальянский режиссер Маттео Гарроне, пригласив на главные роли Сальму Хайек, Венсана Касселя, Джона Си Райли. Фильм делится на три истории: в первой некромант предлагает королеве рискованный способ забеременеть: ей нужно съесть сердце водного дракона. Во второй король, поймав блоху, делает ее своим домашним питомцем. А в третьей истории монарх соблазняется пением и едва не сходит с ума от злости, узнав, что прекрасный голос принадлежит безобразной старухе.

2 «Гензель и Гретель»

Немецкая народная сказка, записанная братьями Гримм, рассказывает о брате и сестре, которые вынуждены спасаться из дома ведьмы-людоедки. А фолк-хоррор американского режиссера Оза Перкинса довольно нестандартными методами переводит знаменитую сказку на киноязык. Образ ведьмы в этом фильме – не для слабонервных. Гретель всегда любила историю про девочку в розовом капоре, у которой обнаружились колдовские способности. Оставшись вместе с младшим братом Гензелем без дома, Гретель видит в лесу избушку с богато накрытым столом. Кажется, что здесь давно ждали девочку, которая знает историю того самого капора.

3 «Сонная лощина»

Классический готический фильм ужасов Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли. Америке 1799 года. Нью-йоркский констебль Икабод Крейн расследует преступления исключительно доказанными методами и даже сам изготавливает инструменты для операций и патологоанатомических исследований, чтобы развивать науку. Но прогрессивность констебля устраивает не всех, и его отправляют в деревушку Сонная Лощина, где за последние две недели трём жителям отрубили головы. Крейн погружается в мир мифов и легенд, где логика бессильна.

4 «Труп невесты»

Кукольный мультфильм Тима Бертона перенесет вас в романтичную викторианскую эпоху. Атмосферную музыку для «Трупа невесты», как и для большинства мрачных сказок Бертона, написал композитор Дэнни Эльфман. Силы тьмы уносят Виктора в ад и женят на Трупе Невесты, пока его настоящая невеста Виктория ждет жениха в мире живых. Как ни странно, в Царстве мертвых Виктору оказывается не так уж плохо и даже любопытно, но он понимает, что Викторию он не променяет ни на кого и ни на что.

5 «Кошмар на улице Вязов»

Знаменитая серия фильмов о злодее Фредди Крюгере с опаленной кожей и стальной кистью была суперхитом эпохи VHS, а уже в нашем веке получила продолжение. Тем не менее, знакомство лучше начать с первого фильма, который вышел в 1984 году. Подросткам городка Спрингвуд снится один и тот же кошмар, в котором их пытается убить жуткий маньяк. Когда во сне умирает лучшая подруга старшеклассницы Нэнси, девушка понимает, что эти кошмары вполне реальны, и, чтобы не допустить новых жертв, старается отказаться от сна.

6 «Русалка. Озеро мертвых»