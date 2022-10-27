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1 час назад

В Петербурге прошла премьера фильма "Велга" с дочерью Бодрова в главной роли

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге 26 октября состоялась премьера фильма «Велга» по мотивам одного из ранних рассказов Ивана Бунина. Об этом сообщает ТАСС.

Состоялась премьера "Велги" с дочерью Бодрова в главной роли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Представляя картину в кинотеатре «Аврора», режиссер Анастасия Нечаева напомнила, что это ее дебютная полнометражная работа. «Картину делали лучшие, любимые, одаренные люди, мы вложили сердце. Оля [Бодрова] — настоящая Велга, вы это сами поймете, когда посмотрите. Другой Велги нет просто на планете», — поделилась она.

В рассказе Велга Бунин рассказывает северную легенду о девушке, превратившейся в чайку. По сюжету фильма, Велга — младшая дочь отца-рыбака, влюбленная в молодого человека по имени Кирилл. Ее мир рушится, когда к ней приезжает старшая сестра Снега.

Для дочери актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольги «Велга» стала первой большой работой в кино. В фильме также снялись Антон Федосеев, Александра Тулинова, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров.

Впервые этот фильм показали в рамках конкурсной программы XXX юбилейного фестиваля российского кино «Окно в Европу».

Ранее СМИ заподозрили дочь Сергея Бодрова в беременности.

Фильмы,Антон Федосеев,Сергей Бодров,Сергей Шакуров,Алексей Гуськов,Иван Бунин,
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