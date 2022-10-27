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1 час назад

4 захватывающих, но неизвестных фильма с Умой Турман

Мира Маркина

Большинство зрителей знают Уму Турман по таким культовым картинам, как "Криминальное чтиво" и "Убить Билла". Однако в фильмографии артистки множество других любопытных кинолент – менее известных, но тем не менее достойных внимания. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

4 захватывающих, но неизвестных фильма с Умой Турман
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Опасные связи", 1988

Кадр из фильма "Опасные связи"

Действие картины происходит во Франции XVIII века. Маркиза де Мертей и виконт де Вальмон плетут нешуточные интриги: маркиза обещает герою свою благосклонность, если он совратит Сесиль де Воланж, роль которой и исполнила 18-летняя Ума Турман. Однако Вальмон влюбляется в мадам де Турвель, и маркиза не намерена с этим мириться.

Картина Стивена Фрирза удостоилась трех "Оскаров" и прославила юных Уму Турман и Киану Ривза на весь мир.

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"Генри и Джун", 1990

Кадр из фильма "Генри и Джун"

В основу откровенной картины лег автобиографический роман французской писательницы Анаис Нин. Фильм повествует о романтических взаимоотношениях Нин со знаменитым автором Генри Миллером и его женой Джун. Турман исполнила роль супруги Миллера, а после выхода картины на экран стала секс-символом интеллектуалов.

"Мой лучший любовник", 2005

Кадр из фильма "Мой лучший любовник"

Пережив тяжелый развод, Рафи встречает талантливого молодого художника Дэвида, который младше нее на 14 лет. Однако психотерапевт героини Лиза утверждает, что разница в возрасте не должна смущать Рафи. Но вскоре выясняется, что Дэвид – это сын Лизы.

"Мгновения жизни", 2007

Кадр из фильма "Мгновения жизни"

Диана – замужняя домохозяйка, воспитывающая восьмилетнюю дочь. В ее жизни вроде бы нет проблем, но она не может наслаждаться ею. Все потому, что 15 лет назад героиня выжила после массового убийства в колледже. День за днем она возвращается мыслями к той трагедии, и к ней начинают приходить внезапные осознания.

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