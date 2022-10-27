4 захватывающих, но неизвестных фильма с Умой Турман

Большинство зрителей знают Уму Турман по таким культовым картинам, как "Криминальное чтиво" и "Убить Билла". Однако в фильмографии артистки множество других любопытных кинолент – менее известных, но тем не менее достойных внимания. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Действие картины происходит во Франции XVIII века. Маркиза де Мертей и виконт де Вальмон плетут нешуточные интриги: маркиза обещает герою свою благосклонность, если он совратит Сесиль де Воланж, роль которой и исполнила 18-летняя Ума Турман. Однако Вальмон влюбляется в мадам де Турвель, и маркиза не намерена с этим мириться.
Картина Стивена Фрирза удостоилась трех "Оскаров" и прославила юных Уму Турман и Киану Ривза на весь мир.
В основу откровенной картины лег автобиографический роман французской писательницы Анаис Нин. Фильм повествует о романтических взаимоотношениях Нин со знаменитым автором Генри Миллером и его женой Джун. Турман исполнила роль супруги Миллера, а после выхода картины на экран стала секс-символом интеллектуалов.
Пережив тяжелый развод, Рафи встречает талантливого молодого художника Дэвида, который младше нее на 14 лет. Однако психотерапевт героини Лиза утверждает, что разница в возрасте не должна смущать Рафи. Но вскоре выясняется, что Дэвид – это сын Лизы.
Диана – замужняя домохозяйка, воспитывающая восьмилетнюю дочь. В ее жизни вроде бы нет проблем, но она не может наслаждаться ею. Все потому, что 15 лет назад героиня выжила после массового убийства в колледже. День за днем она возвращается мыслями к той трагедии, и к ней начинают приходить внезапные осознания.