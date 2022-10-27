В поисках героя: в прокат вышел документальный фильм «Руками»

«Мир нуждается в героях, которые пытаются его починить. В сказочниках, которые понимают, что в гробу карманов нет и хотят сделать больше, чем им надо. Которые делают что-то, чтобы смысл проживания не был в том, чтобы перерабатывать солнечную энергию в бесконечное народное горе. Мне кажется, что такой тип людей и необходим нам сейчас. Люди устали от успешного успеха и красивой инстаграмной жизни. Мне и самому хочется снимать про людей, которые наполнено живут, знают, куда деть свою жизнь или хотя бы думают, что знают. Которые выходят за круг своих повседневных дел, умеют и хотят сотрудничать. Думаю, у каждого режиссера-документалиста есть барометр внутри, который ёкает на определенной теме, к определённому человеку. И, если он исправен, нет необходимости подсказывать документалисту, что сегодня снимать. Он сам это знает, потому что режиссёр неигрового кино – сплошной приемник, который большую часть жизни занят тем, что слушает это время всеми возможными органами чувств», — поделился режиссер картины Евгений Григорьев, рассказывая о проекте.