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2 часа назад

Для нового фильма про Супермена с Генри Кавиллом ищут хорошую историю

Чемпионат.com

Новость о возвращении Генри Кавилла к роли Супермена взбудоражила фанатов вселенной DC, но ещё больше этому, кажется, рад сам актёр. В подкасте Happy Sad Confused Кавилл рассказал о своих впечатлениях от возвращения к роли.

Для нового фильма про Супермена ищут хорошую историю
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам актёра, он никогда не терял надежду сыграть Супермена снова, и это оказалось не зря. К тому же сам Кавилл очень рад возможности снова надеть этот культовый костюм.

Этот персонаж много значит для меня. Я поехал в студию Warner Bros. в Великобританию и снова надел этот костюм. Для меня было невероятно важно стоять там и наслаждаться моментом. Это один из лучших моментов в моей карьере. Приятно иметь возможность надеть его снова.

Источники The Hollywood Reporter отметили, что Warner Bros. принимает предложения от сценаристов для продолжения «Супермена». Кавилл отказался от каких-либо комментариев, однако сказал, что поделится новостями со временем.

Также актёр подчеркнул, что постарается показать более радостного Супермена, который понравится зрителям. Другие подробности нам придётся ждать в будущем.

Фильмы,Супермен,Генри Кавилл,
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