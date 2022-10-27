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2 часа назад

Глава Universal заявила, что хотела бы увидеть женскую версию "Форсажа"

Газета.Ruиещё 1

Руководительница кинокомпании Universal Pictures Донна Лэнгли рассказала, что хотела бы увидеть женскую версию «Форсажа». Этим она поделилась в беседе с Insider.

Глава Universal заявила, что хотела бы увидеть женскую версию "Форсажа"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Лэнгли, она желает посмотреть фильм знаменитой франшизы, где главными героинями выступили бы женщины. Она считает, что во вселенной «Форсажа» достаточно замечательных женских персонажей, чтобы воплотить это в реальность.

«А теперь к невероятному списку присоединилась Бри Ларсон. Я бы хотела, чтобы мы в конечном счете сделали женскую версию «Форсажа», — поделилась руководительница Universal Pictures.

Ранее актер Джейсон Момоа рассказал о своей роли антагониста в «Форсаже 10».

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