Глава Universal заявила, что хотела бы увидеть женскую версию "Форсажа"

Руководительница кинокомпании Universal Pictures Донна Лэнгли рассказала, что хотела бы увидеть женскую версию «Форсажа». Этим она поделилась в беседе с Insider.
По словам Лэнгли, она желает посмотреть фильм знаменитой франшизы, где главными героинями выступили бы женщины. Она считает, что во вселенной «Форсажа» достаточно замечательных женских персонажей, чтобы воплотить это в реальность.
«А теперь к невероятному списку присоединилась Бри Ларсон. Я бы хотела, чтобы мы в конечном счете сделали женскую версию «Форсажа», — поделилась руководительница Universal Pictures.
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