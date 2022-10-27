Глава Universal заявила, что хотела бы увидеть женскую версию "Форсажа"

Руководительница кинокомпании Universal Pictures Донна Лэнгли рассказала, что хотела бы увидеть женскую версию «Форсажа». Этим она поделилась в беседе с Insider.

По словам Лэнгли, она желает посмотреть фильм знаменитой франшизы, где главными героинями выступили бы женщины. Она считает, что во вселенной «Форсажа» достаточно замечательных женских персонажей, чтобы воплотить это в реальность.