Disney выпустил первый мультфильм с бодипозитивной героиней

Компания Disney впервые в своей истории выпустила мультфильм с бодипозитивной героиней. Об этом сообщает Daily Mail.

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В короткометражной картине Reflect рассказывается о plus-size балерине, "которая сражается с собственным отражением, преодолевая сомнения и страх путем осознания своей внутренней стойкости, грации и силы".

Этот фильм Хиллари Брэдфилд является второй частью серии короткометражных экспериментальных картин.

Ранее в интернете опубликовали полный трейлер фильма "Чебурашка". В картине вместо старухи Шапокляк будет Римма, в роли которой выступит Елена Яковлева.