Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Disney выпустил первый мультфильм с бодипозитивной героиней

Москва24

Компания Disney впервые в своей истории выпустила мультфильм с бодипозитивной героиней. Об этом сообщает Daily Mail.

Disney выпустил первый мультфильм с бодипозитивной героиней
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

В короткометражной картине Reflect рассказывается о plus-size балерине, "которая сражается с собственным отражением, преодолевая сомнения и страх путем осознания своей внутренней стойкости, грации и силы".

Этот фильм Хиллари Брэдфилд является второй частью серии короткометражных экспериментальных картин.

Ранее в интернете опубликовали полный трейлер фильма "Чебурашка". В картине вместо старухи Шапокляк будет Римма, в роли которой выступит Елена Яковлева.

Гена (Сергей Гармаш) в картине будет человеком. Чебурашку же удалось создать с помощью живой съемки CG-графики и технологий захвата движений.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители