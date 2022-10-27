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1 час назад

Данила Козловский снимет фильм по роману Евгения Водолазкина «Авиатор»

Слово и Дело

Режиссер и актер Данила Козловский снимет фильм по роману писателя Евгения Водолазкина «Авиатор». 26 октября литературный деятель заявил о том, что Козловский займется экранизацией его произведения. Главную роль в киноадаптации также может исполнить он.

Козловский снимет фильм по роману Водолазкина «Авиатор»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«В самое недавнее время подключился к работе над сценарием человек, который будет реализовывать задуманное. Режиссером фильма будет Данила Козловский», — поделился Водолазкин с журналистами ТАСС.

Ранее писатель заявлял о том, что фильм по его книге выйдет уже в конце следующего года. Сам Водолазкин активно участвует в разработке кинофильма.

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