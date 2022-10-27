Козловский снимет фильм по роману Водолазкина «Авиатор»

Режиссер и актер Данила Козловский снимет фильм по роману писателя Евгения Водолазкина «Авиатор». 26 октября литературный деятель заявил о том, что Козловский займется экранизацией его произведения. Главную роль в киноадаптации также может исполнить он.
«В самое недавнее время подключился к работе над сценарием человек, который будет реализовывать задуманное. Режиссером фильма будет Данила Козловский», — поделился Водолазкин с журналистами ТАСС.
Ранее писатель заявлял о том, что фильм по его книге выйдет уже в конце следующего года. Сам Водолазкин активно участвует в разработке кинофильма.