Подборка фильмов о традициях в разных странах мира

31 октября во всем мире накануне Дня Всех Святых люди отмечают Хэллоуин, одеваются в костюмы, вырезают из тыкв фонарики. Когда-то Хэллоуин существовал только в Великобритании, ведь корни торжества уходят в кельтский фестиваль Самайн (конец лета). К празднованию Хэллоуина мы выбрали из каталога онлайн-кинотеатра KION подборку фильмов, раскрывающих национальные традиции стран.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Хэллоуин — франшиза «Дом-монстр»

Видео дня

В каждом районе есть страшный дом, к которому боятся подходить дети, о нем ходит множество легенд и слухов. В одном из таких живет старик Небберкрякер, ненавидящий детей, особенно во время Хэллоуина, когда к нему приходят сотни посетителей. И только трое подростков Ди Джей, Заглотыш и Дженни знают страшную тайну: дом Небберкрякера — живой, он съедает все, оказывающееся на его лужайке.

Рождество — «Гринч — похититель Рождества»

На Новый год и Рождество принято дарить подарки, часто процесс их поиска превращается в ад из нервов, толп людей, высоких цен и дефицита товаров в магазинах. Так праздник превращается в безумный парад консюмеризм — это и критикует фильм. Обиженный на всех жителей сказочного города Ктоград, Гринч (Джим Керри) решает испортить народное торжество, украсть все подарки под покровом ночи. Его плану мешает милая девочка Сидни Лу (Тейлор Момсен), верящая в силу добра.

Солнцестояние — «Солнцестояние»

Фолк-слешер от одного из лучших молодых режиссеров мира Ари Астера («Реинкарнация») про языческий праздник с гаданиями на будущее и на суженого. Дэни Ардор (Флоренс Пью) тяжело переживает суицид родителей, из-за этого отношения с Кристианом (Джек Рейнор) разрушаются. Он приглашает любимую в традиционную шведскую общину, где его друг Пелле (Вильхельм Бломгрен) будет изучать особенности культуры поселения. По прибытию Дэни понимает, что жители деревни относятся к ней крайне необычно.

День Флага — «Фальшивомонетчик»

Для многих стран день национального флага — второстепенный праздник, но не для США. 14 июня они прославляют свободный дух американского народа, его борьбу за независимость. Для отца-неудачника, реального преступника Джона Фогеля (Шон Пенн, он режиссер картины) — это единственный день, когда он может забыть о своем позоре. Но о пагубном влиянии отца на свою жизнь помнит его дочь Дженнифер (Дилан Пенн), выросшая в неблагополучной семье.

Китайский Новый год — «Все везде и сразу»

В отличие от календарного Нового года, китайский не приурочен к точной дате, его празднуют в первое новолуние после зимнего солнцестояния. В главном фестивальном блокбастере года Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта («Человек — швейцарский нож») жизнь владелицы прачечной Эвелин (Мишель Йео) идет ко дну: муж хочет развода, проблемы с дочерью, а бизнес близок к разорению. На очередном посещении налогового чиновника с женщиной связываются путешественники из параллельных вселенных и сообщают, что только она может спасти мир.

День мертвых — «Сельма в городе призраков»

Мексиканский аналог голливудской «Тайны Коко» (2017), оригинальный взгляд на национальный праздник. Смерть подарила городу Санта-Клара тайну ритуала, позволяющего всего на день призывать души мертвых обратно в мир живых. Только одной Сельме было запрещено встречаться с родителями, которых она и никогда не видела — девушка, конечно, же нарушает запреты и попадает в Город Призраков.

День взятия Бастилии — «Один король, одна Франция»

Историческая драма о событиях французской революции, от падения тюрьмы Бастилия до казни Людовика XIV (Лоран Лафитт). Это массивное полотно о революции, где не может быть одного главного герои: важны и обычные люди, просящие короля вернуться в Париж, и бродяги, которым абсолютно все равно на происходящее. Сейчас во Франции в память об этих днях проводят торжественные балы, военный парад на Елисейских полях, а завершается день салютами по всей стране.

Цветение сакуры — «Форма голоса»