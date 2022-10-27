Развод по-якутски: драма «Наша зима» выйдет 24 ноября

«Я убежден, что проблема разводов в наше время очень актуальна. И зачастую все это происходит на фоне недопонимания и неуважения друг друга из-за эгоизма. Никто не хочет уступать, и если даже уступают, то это со временем приводит к негативу. Я против уничтожения эго каждого индивида. Считаю, что нужно совмещать эго каждого человека и создавать одно общее «МЫ». Этим фильмом я хочу показать, что не нужно стесняться своих чувств. Нужно много говорить на эту тему на стадии начала совместной жизни. Все равно с годами все копится и даже самая мелкая проблема во взаимоотношениях ведет к большой проблеме. Многие это понимают только тогда, когда они остаются одни, когда разводятся и уже вернуть прежние отношения обратно нельзя».