«Топ Ган» и «Вавилон» выдвинули на премию «Оскар»

По данным «Центральной службы новостей», «Paramount Pictures» выдвинула на премию «Оскар» две киноленты. Об этом сообщили на официальном сайте американской компании.
Отмечается, что речь идёт о боевике «Топ Ган: Мэверик», главную роль в котором исполнил 60-летний актёр Том Круз («Человек дождя», «Последний самурай», «Интервью с вампиром», «Грань будущего», «Другие»), трёхкратный обладатель «Золотого глобуса», и комедийной драме «Вавилон» Дэмьена Шазелла («Одержимость», «Ла-Ла Ленд», «Человек на Луне», «Водоворот»).
Известно, что во второй ленте сыграли Оливия Уайлд («Гонка», «Три дня на побег», «Сама жизнь», «Дело Ричарда Джуэлла», «Слова», «Доктор Хаус», «Братья Доннелли», «О.С. — Одинокие сердца», «Винил», «Портландия»), Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Бойфренд из будущего», «Однажды в… Голливуде», «Тоня против всех», «Прощай, Кристофер Робин», «Пэн Американ», «Куколка»), Брэд Питт («Бойцовский клуб», «Большой куш», «Семь», «Одиннадцать друзей Оушена», «Загадочная история Бенджамина Баттона») и Тоби Магуайр («Великий Гэтсби», «Плезантвиль», «Фаворит», «Правила виноделов», «Человек-паук», «Город сверхъестественного. Индиана», «Изящный цветок»).
Отмечается, что «Топ Ган: Мэверик» будет представлен в 15 номинациях, в том числе «Лучший актёр», «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». Известно, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук запланирована на 12 марта 2023 года. Список номинантов представят позже.