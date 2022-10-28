«Топ Ган» и «Вавилон» выдвинули на премию «Оскар»

По данным « Центральной службы новостей », «Paramount Pictures» выдвинула на премию «Оскар» две киноленты. Об этом сообщили на официальном сайте американской компании.

Отмечается, что «Топ Ган: Мэверик» будет представлен в 15 номинациях, в том числе «Лучший актёр», «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». Известно, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук запланирована на 12 марта 2023 года. Список номинантов представят позже.