Опубликован постер детективного фильма «Достать ножи-2»

На постере изображены главные герои кинокартины «Достать ножи-2», в том числе Дэниел Крейг, Жанель Монэ, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста и другие.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Премьера кинокартины состоялась на 47-м кинофестивале в Торонто 10 сентября 2022 года.

На стриминговом сервисе Netflix релиз фильма назначен на 23 декабря. Также «Достать ножи-2» выйдет в ограниченный кинотеатральный прокат.

По сюжету фильма главные герои получают загадочные головоломки от их покойного друга. В них спрятаны приглашения на морской круиз.