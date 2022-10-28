Опубликован постер детективного фильма «Достать ножи-2»

На постере изображены главные герои кинокартины «Достать ножи-2», в том числе Дэниел Крейг, Жанель Монэ, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста и другие.
Премьера кинокартины состоялась на 47-м кинофестивале в Торонто 10 сентября 2022 года.
На стриминговом сервисе Netflix релиз фильма назначен на 23 декабря. Также «Достать ножи-2» выйдет в ограниченный кинотеатральный прокат.
По сюжету фильма главные герои получают загадочные головоломки от их покойного друга. В них спрятаны приглашения на морской круиз.
Персонажам предстоит разгадать тайну убийства приятеля. За расследование возьмётся частный детектив Бенуа Бланк.