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2 часа назад

Опубликован постер детективного фильма «Достать ножи-2»

runews24.ru

На постере изображены главные герои кинокартины «Достать ножи-2», в том числе Дэниел Крейг, Жанель Монэ, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста и другие.

Опубликован постер детективного фильма «Достать ножи-2»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Премьера кинокартины состоялась на 47-м кинофестивале в Торонто 10 сентября 2022 года.

На стриминговом сервисе Netflix релиз фильма назначен на 23 декабря. Также «Достать ножи-2» выйдет в ограниченный кинотеатральный прокат.

По сюжету фильма главные герои получают загадочные головоломки от их покойного друга. В них спрятаны приглашения на морской круиз.

Персонажам предстоит разгадать тайну убийства приятеля. За расследование возьмётся частный детектив Бенуа Бланк.

Фильмы,Дэйв Батиста,Эдвард Нортон,Дэниел Крейг,Netflix,
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