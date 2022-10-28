Топ-7 самых популярных мультсериалов 2022 года

Анимация развивается с каждым годом: появляются совершенно новые работы, выходят свежие сезоны наших любимых шоу. Иногда кажется, что их так много, что невозможно выбрать что-то одно.В честь международного дня анимации, который празднуется 28 октября, Тлум.Ру собрал семь самых популярных анимационных шоу в 2022 году — в топ попали как мультсериалы-новинки, так и продолжения полюбившихся проектов.

Фото: tlum.ru tlum.ru

№ 7. «Я есть Грут»

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«Я есть Грут!». Наверняка, каждому любителю Marvel известна эта фраза и очаровательный герой, который произносит её — и только её. Сериал состоит из пяти короткометражный анимационных работ, рассказывающих о приключениях Малыша Грутамежду событиями первой и второй части «Стражей Галактики».

Миру нужны герои! Мальчик Рома обожает играть — у него в комнате можно найти огромное количество самых разных игрушек. Когда хозяина нет в комнате, они живут своей жизнью: устраивают вечеринки, соревнования, приключения и веселье. Но если что-то случается с их любимым Ромой, верные друзья тут же бросают свои затеи и делают всё возможное, чтобы помочь ему справиться с неприятностями.

№ 5. «Кролик-самурай: Хроники Усаги»

Мультсериал «Кролик-самурай: Хроники Усаги» основан на одноимённых комиксах Стэна Сакаи и рассказывает об антропоморфном кролике, который сражается с могущественным ёкаем, превращающим его жизнь в настоящий хаос. К счастью, у Усаги есть верные друзья: в путешествие для спасения мира от внеземной угрозы он отправляется с носорогом Геном, лисой Кицунэ и кошкой Чизу.

№ 4. «Ледниковый период: Истории Скрэта»

Героем нового анимационного шоу стал самый популярный персонаж из серии мультфильмов «Ледниковый период». Вышел он на Disney+ в этом году и снискал большую любовь зрителей — возможно, причина в милоте главного героя и его крошечного большеглазого сынули.

Несмотря на то, что изначально мультсериал вышел в 2015 году, он не сдаёт своих позиций и остаётся популярным в 2022. Возможно с этим связаны выход пятого сезона и грядущий полнометражный мультфильм. В любом случае, история о борьбе парижских супергероев со злодеями всё ещё в тренде.

№ 2. «Этот дом»

Необычный проект Netflix, рассказывающий об особенном доме и его обитателях. В разные периоды времени в него заезжают разные жильцы (просто люди, антропоморфные крысы икошки), сталкивающиеся со сверхъестественными существами, сводящими их с ума. Всего в сериале три серии-новеллы о разных героях. Любителям «Бесподобного мистера Фокса» и «Острова собак» понравится!

№ 1. «Аркейн»

Анимационная версия игры League Of Legends сломала стереотип о том, что игру невозможно экранизировать так, чтобы это понравилось фанатом. Оказывается, ещё как возможно — и полюбили «Аркейн» не только поклонники игры, но и рядовые зрители. Изумительный визуал, яркие герои, увлекательный сюжет — всё это притягивает к экранам любителей анимации. Осторожно, сериал имеет рейтинг 18+.