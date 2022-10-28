Отечественная мультипликация раскроет известных персонажей с другой грани

27 октября в Москве открылся Большой фестиваль мультфильмов, который пойдет на 30 столичных площадках. В масштабной программе заявлены картины не только для детской, но и для взрослой аудитории.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Большой фестиваль мультфильмов проходит уже в шестнадцатый раз. Зрители могут посмотреть программу на крупнейших площадках в Москве — например, в сети кинотеатров «Москино» и «Каро», в кинозале Третьяковской галереи или же онлайн, не выходя из дома. Одним из генеральных партнеров и участников стала киностудия «Союзмультфильм».

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"В рамках крупнейшего международного фестиваля киностудия представит 29 анимационных картин, среди них — авторские работы, отмеченные экспертами и зрителями в рамках других смотров. А всего почти за две недели покажут свыше 350 работ от участников из более чем 50 стран, — рассказал генеральный директор киностудии Борис Машковцев. — Культурные пространства Москвы — кинотеатры, галереи и выставочные залы — также примут почетных гостей — режиссеров и экспертов в области анимации. В столице пройдут встречи, лекции, мастер-классы и традиционная «Ночь анимации»".

Из тысячи заявок профессионалы выбрали самые интересные работы, многие из которых касаются актуальных социальных проблем — например, отдельный программный блок посвящен документальной анимации. Но есть и традиционные мультфильмы про добро, любовь и дружбу.

Например, режиссер Андрей Колпин отправил на фестиваль полнометражную детскую кинокартину «Кощей. Начало». В ней известный сказочный злодей раскрывается совершенно с другой стороны. В новом мультфильме Кощей еще молод, гоняет на мотоцикле и, как супергерой, спасает сказочное Дивноземское княжество от злого Белого призрака.

Фестиваль имеет обширную просветительскую программу: запланирована серия мастер-классов, участвуя в которых каждый сможет почувствовать себя мультипликатором. Например, 4 ноября пройдет лекция автора любимых многими «Ежика в тумане», «38 попугаев» и «Варежек», художника-мультипликатора и народного артиста России Юрия Норштейна. Он расскажет о том, как анимация поможет пережить страх и тревожность и как в мультфильмах можно найти духовную опору.

"Сам по себе фестиваль как явление сегодня хорош уже тем, что здесь показывается огромное количество фильмов, разных по творческим почеркам, жанрам, уровням, — рассказал «ВМ» Норштейн. — И тот факт, что они собраны в одной программе, дает настрой возвышения публики".

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Терещенко, программный директор Большого фестиваля мультфильмов:

"В нашем фестивале мультфильмов принимают участие картины самых разных форматов: полнометражные и короткометражные, художественные и документальные. Фестиваль — международный, и в этом году, несмотря на сложную ситуацию, мы представляем и зарубежные мультфильмы.