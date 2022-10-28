Netflix выпустил тизер «Бледно-голубого глаза» с Кристианом Бейлом

Netflix опубликовал тизер фильма «Бледно-голубой глаз» (The Pale Blue Eye). Триллер доберётся до сервиса 6 января 2023 года — посмотреть его можно будет только там.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В ролике показали главных героев, одного из которых сыграл известный актёр Кристиан Бейл. Также по тизеру можно заметить довольно мрачную атмосферу, выраженную тёмной картинкой, убийством и звуковым сопровождением.